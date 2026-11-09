UniCredit enregistre un trimestre record avant sa prise de contrôle de Commerzbank

PHOTO D'ARCHIVES : Illustration du logo d'Unicredit

UniCredit, la deuxième ‌banque italienne, a enregistré une hausse annuelle de 24% de ​son bénéfice du troisième trimestre, bien supérieure aux prévisions, et a revu à la hausse son objectif de bénéfice pour ​l'ensemble de l'année, alors qu'elle s'apprête à prendre le contrôle de Commerzbank.

Grâce à une ​offre publique d'achat à la ⁠baisse conclue en juillet et à une utilisation habile ‌des produits dérivés, UniCredit s'est assuré près de 50% des droits de vote au sein de la ​deuxième plus grande ‌banque allemande.

UniCredit a déclaré lundi prévoir de finaliser ⁠les dernières démarches réglementaires liées à son offre d’ici la fin du mois, afin de pouvoir prendre possession des actions.

"Une ⁠nouvelle gouvernance et ‌le lancement du plan 'Commerzbank Unlocked' sont attendus d’ici le ⁠premier trimestre 2027", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

L'administrateur délégué ‌d’UniCredit, Andrea Orcel, a demandé à Commerzbank d’adopter ⁠dès janvier son plan "Commerzbank Unlocked", destiné à relancer ⁠les bénéfices.

Il s'est ‌également déclaré prêt à convoquer un vote des actionnaires afin de ​nommer un nouveau conseil ‌de surveillance au sein de l'établissement allemand avant l'assemblée générale annuelle et de remplacer ​sa direction.

Le bénéfice net pour la période juillet-septembre a atteint 3,3 milliards d’euros, dépassant les 2,8 milliards d’euros ⁠prévus par le consensus des analystes fourni par l’entreprise.

UniCredit table désormais sur un bénéfice avant charges exceptionnelles bien supérieur à 11,5 milliards d’euros pour 2026. La banque s’attendait auparavant à un chiffre de cet ordre.

(Valentina Za ; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)