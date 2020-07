Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit : en recul avec une dégradation de broker Cercle Finance • 01/07/2020 à 14:37









(CercleFinance.com) - UniCredit recule de 1,6% à Milan, dans le sillage d'une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à neuf euros sur le titre de l'établissement bancaire italien. S'il continue de percevoir de la valeur chez UniCredit, le broker voit moins de catalyseurs à moyen terme pour ses résultats que chez son rival Intesa Sanpaolo, et pointe une 'faible visibilité' sur les perspectives de provisions comme un facteur de risque clair.

Valeurs associées UNICREDIT MIL -2.46%