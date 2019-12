Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unicredit : en hausse après son plan stratégique 2020-2023 Cercle Finance • 03/12/2019 à 10:11









(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse à la Bourse de Milan de près de 1% après la présentation de son plan stratégique 2020-2023. La direction a annoncé avoir l'intention de supprimer 8 000 postes d'ici 2023. Elle souhaite des retours aux actionnaires de 8 milliards d'euros sur la période 2020-2023 dont 2 milliards d'euros de rachats d'actions. Le groupe souhaite une répartition du capital égale à 40% du bénéfice net sous-jacent en 2020-2022 et à 50% en 2023, une combinaison de dividendes en espèces et de rachats d'actions. Le groupe vise également un RoTE égal ou supérieur à 8% tout au long du plan, en 2023 un résultat net sous-jacent de 5 milliards d'euros et une croissance du BPA d'environ 12% CAGR 2018-2023. Dans le cadre du plan, la direction s'attend aussi à un chiffre d'affaires en 2023 de 19,3 milliards d'euros (+0,8% TCAC 2018-2023). Parallèlement, des économies seront mises en place : elle seraient de l'ordre d'un milliard d'euros brut en Europe de l'Ouest, soit 12% de la base de coûts de 2018. Jean Pierre Mustier, président-directeur général d'UniCredit SpA, a déclaré: ' Au cours du plan, nous prévoyons de créer 16 milliards de valeur totale pour les investisseurs une combinaison de dividendes et de rachats d'actions, ainsi que par une augmentation des fonds propres tangibles '.

Valeurs associées UNICREDIT MIL -0.33%