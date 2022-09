Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit: deuxième tranche du plan de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 14:01









(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé mercredi la poursuite de son programme de rachat d'actions avec le lancement d'une deuxième tranche d'acquisition de titres sur le marché.



Le groupe bancaire italien précise qu'un montant maximal de près d'un milliard d'euros doit être affecté à cette deuxième tranche qui portera sur 200 millions d'actions.



En tenant compte des rachats d'actions déjà effectués dans le cadre de la première tranche du programme, UniCredit prévoit d'allouer un montant de près de 2,6 milliards d'euros à la totalité du programme.





