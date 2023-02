Unicredit: des analystes relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 15:21

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des résultats annuels, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur. La banque a annoncé un bénéfice net annuel de 5,2 milliards d'euros, soit 'les meilleurs résultats depuis plus d'une décennie'.



Oddo maintient sa note ' neutre ' sur le titre Unicredit, avec un objectif de cours relevé de 16,3 à 18,5 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que le 4ème trimestre 2022 ressort 'très solide', avec un bon PNB (+12% vs consensus), une bonne maîtrise des coûts (-3% vs consensus) et de nouveau un coût du risque (CdR) modéré.



Oddo indique relever de 8% en moyenne ses anticipations de résultat net sur 2023-24 mais précise conserver une approche prudente quant aux impacts prévisibles de la crise ukrainienne (CdR revu en hausse de 9% en moyenne sur 2023-24).



Enfin, l'analyste rapporte que l'autre point notable de la publication réside dans la communication par le management de ses guidances pour 2023, globalement solides.



Ainsi, ' la tenue bien meilleure qu'anticipé des revenus d'intérêt au T4 et la guidance d'au moins 11.3 MdE pour 2023 suggèrent une révision en hausse des anticipations du consensus (10.9 MdE en moyenne avant T4) '.



UBS réaffirme également sa recommandation 'achat' sur UniCredit avec un objectif de cours augmenté d'environ 30% à 24 euros, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de hausse de 34% pour l'action après l'annonce des résultats annuels de la banque italienne.



'De solides résultats au quatrième trimestre et des prévisions positives sous-tendent notre préférence pour UniCredit', affirme le broker, pour qui 'le potentiel de hausse, en termes absolus et relatifs, se distingue toujours malgré des performances soutenues'.



Jefferies réaffirme aussi sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 19 euros sur UniCredit, l'une de ses valeurs favorites ('top picks') parmi les banques européennes, pointant un rendement de capital jugé 'convaincant'.



'Nous voyons la banque délivrer 14,8 milliards d'euros de rendement de capital cumulé sur la période 2021-24 (plus de 50% de la capitalisation de marché), tout en maintenant un ratio de distribution inférieur à 100%', précise le broker.



Dans le résumé de sa note sur l'établissement italien, Jefferies met aussi en avant du potentiel de progression continu pour les revenus nets d'intérêts, un coussin de provision solide et une valorisation qui demeure selon lui 'peu exigeante'.