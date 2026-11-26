À la suite de la réalisation de toutes les conditions de l'offre d'UniCredit, Commerzbank indique avoir reçu une demande de la banque italienne visant à convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue du renouvellement de son conseil de surveillance.

La demande prévoit la révocation de 9 des 10 représentants actuels des actionnaires au conseil de surveillance et l'élection de 10 représentants des actionnaires, y compris les membres suppléants, par l'AG. UniCredit s'attend à ce qu'Andrea Orcel soit ensuite élu président du conseil de surveillance.

Le directoire de Commerzbank examinera attentivement la demande d'UniCredit conformément à ses obligations légales. Si les exigences légales sont satisfaites, il convoquera une assemblée générale extraordinaire.

De plus, UniCredit entend procéder à un vote de défiance à l'encontre d'un nombre non précisé de membres du directoire de Commerzbank si le conseil de surveillance ne présente pas d'accord de départ concernant un certain nombre de membres du directoire, qui n'a pas non plus été précisé à ce jour.

Le directoire et le conseil de surveillance de l'établissement allemand examineront attentivement les demandes d'UniCredit afin de préserver la stabilité de la banque et les intérêts de l'ensemble des parties prenantes de Commerzbank.

Les candidats proposés pour le conseil de surveillance seront formellement évalués conformément aux principes établis de gouvernance d'entreprise, aux statuts de Commerzbank et aux exigences réglementaires applicables aux banques et aux sociétés cotées en Allemagne.