UniCredit : dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Unicredit gagne 1,5% à Milan avec le soutien de Morgan Stanley qui réaffirme sa conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 14,80 euros, avant la journée investisseurs que l'établissement bancaire italien doit tenir le 3 décembre prochain. Le courtier attend de cette réunion 'des fermetures non stratégiques, des rachats d'actions et de l'optionalité sur Yapi, comme leviers potentiels clés pour combler l'écart de coût des fonds propres avec ses pairs'. 'Avec un cours d'UniCredit à sept fois son BPA, nous voyons la perspective d'une réalisation réussie comme un catalyseur clé pour permettre à l'action de monter', ajoute le broker dans sa note de recherche.

Valeurs associées UNICREDIT MIL +1.82%