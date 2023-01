Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 15:37









(CercleFinance.com) - UniCredit gagne plus de 1% avec des propos positifs de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 19 euros sur la valeur, l'une de ses favorites ('top picks') parmi les banques européennes.



Dans sa note sur l'établissement italien, le broker pointe un rendement de capital 'convaincant', mais aussi du potentiel de progression continu pour les revenus nets d'intérêts, un coussin de provisions solide et une valorisation 'peu exigeante'.





