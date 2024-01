Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UniCredit: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 13:44









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Milan, UniCredit gagne près de 1% sur fond de propos favorables de Barclays, qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 32,7 à 33,5 euros, dans une note sur les banques italiennes.



Dans la perspective de leurs prochaines publications de résultats, le broker pense que les réactions des cours de bourse dépendront des mesures qui maintiendront la 'crédibilité' des BPA, Intesa Sanpaolo et Unicredit étant selon lui les mieux placés à cet égard.





Valeurs associées UNICREDIT MIL +0.28%