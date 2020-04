Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit : constitue une provision supplémentaire pour 2020 Cercle Finance • 22/04/2020 à 11:39









(CercleFinance.com) - Le groupe UniCredit annonce qu'il va constituer une provision supplémentaire pour pertes sur prêts de 900 millions d'euros au premier trimestre, après la mise à jour de son scénario macroéconomique lié au Covid-19. Cette décision intervient alors qu'UniCredit s'attend à ce que le PIB s'effondre de -13% dans la zone euro cette année, quoique suivi d'une reprise de +10% en 2021. UniCredit a également annoncé que son PDG renoncerait à la part variable de sa rémunération pour 2020, à hauteur de 2,4 millions d'euros, tout en réduisant son salaire annuel de 25%.

