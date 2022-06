Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit: cession de prêts non-performants information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - UniCredit indique avoir convenu d'un accord pour vendre un portefeuille italien de prêts non-performants représentant un montant de 1,3 milliard d'euros, à un véhicule de titrisation géré par sa banque partenaire illimity.



La banque italienne explique que cette cession s'inscrit dans sa stratégie en cours visant à réduire ses expositions non-performantes. L'impact de cette transaction sera enregistré dans ses comptes au titre du deuxième trimestre.





Valeurs associées UNICREDIT MIL -5.87%