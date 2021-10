Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit :bénéfice de 1,1 milliard d'euros au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 4,40 milliards d'euros au 3ème trimestre 2021 contre 4,35 milliards d'euros au 3ème trimestre 2020. Le bénéfice net sous-jacent a atteint 1,1 milliard d'euros au 3ème trimestre, en hausse de 0,5% d'un trimestre sur l'autre, et 3,1 milliards d'euros au cours des neuf premiers mois. Les prévisions de chiffre d'affaires total pour l'exercice 2021 sont actualisées à environ 17,5 milliards d'euros et les coûts sont conformes aux prévisions précédentes à 9,9 milliards d'euros. Les prévisions de bénéfice net sous-jacent pour l'exercice 2021 ont augmenté pour atteindre plus de 3,7 milliards d'euros.

Valeurs associées UNICREDIT MIL +0.65%