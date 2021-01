Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit : Andrea Orcel est nommé directeur général Cercle Finance • 28/01/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - UniCredit a nommé Andrea Orcel au poste de CEO alors que le groupe italien tente de stimuler la croissance et de gagner en envergure. UniCredit a indiqué que le conseil d'administration avait examiné d'autres candidats, mais qu'il avait choisi Andrea Orcel à l'unanimité après avoir constaté 'ses références exceptionnelles, son leadership fort et sa connaissance approfondie des défis et des opportunités dans les services financiers internationaux'. Le groupe était également en discussion avec plusieurs candidats dont Tidjane Thiam et Martin Blessing selon le FT. ' C'est-à-dire les rares banquiers de haut niveau disponibles en Europe ' Il remplacera le DG sortant, Jean Pierre Mustier, qui s'est heurté au conseil d'administration au sujet de l'acquisition éventuelle de la banque publique Monte dei Paschi di Siena. Andrea Orcel, qui est italien et âgé de 57 ans, a travaillé au sein de la société Merrill Lynch à Wall Street avant de prendre la responsabilité de la division banque d'investissement d'UBS de 2014 à 2018, date à laquelle il a rejoint Santander... La nomination d'Orcel doit encore être approuvée par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale d'UniCredit, le 15 avril. Après approbation, le conseil d'administration confirmera sa nomination en tant que DG.

Valeurs associées UNICREDIT MIL -1.48%