Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UniCredit : affiche une perte de 2,7 MdE au premier trimestre Cercle Finance • 06/05/2020 à 11:10









(CercleFinance.com) - UniCredit a enregistré une perte nette de 2,7 milliards d'euros pour le premier trimestre, le groupe italien ayant engagé des frais importants hors exploitation. Comme annoncé précédemment, UniCredit a provisionné 1,3 milliard d'euros, en raison des coûts d'intégration élevés en Italie dans le cadre de son dernier plan stratégique, ainsi qu'une charge de 1,7 milliard d'euros pour la transaction du turque Yapi. À la suite de la pandémie du coronavirus, la banque a récemment décidé de réserver 902 millions d'euros supplémentaires en tant que provision pour pertes sur prêts. Dans son communiqué, UniCredit a annoncé que sa performance commerciale pour les deux premiers mois de l'année était 'très forte', avant l'impact de Covid-19 en mars.

Valeurs associées UNICREDIT MIL +0.74%