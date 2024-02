Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UniCredit: 8,6 milliards d'euros reversés aux actionnaires information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé lundi qu'il prévoyait de redistribuer 8,6 milliards d'euros à ses actionnaires après avoir dégagé des résultats 'record' sur l'exercice 2023.



Le géant bancaire italien dit avoir enregistré au quatrième trimestre un 12ème trimestre consécutif de croissance rentable avec un bénéfice net de 1,9 milliard d'euros, largement supérieur au consensus de 1,2 milliard.



Sur l'ensemble de l'exercice, son profit net ressort ainsi à 8,6 milliards d'euros, soit une hausse de plus de 50% par rapport à 2022.



D'après Andrea Orcel, son directeur général, ces bons chiffres témoignent de la réussite de 'la stratégie unique et gagnante' mise en oeuvre par le groupe, présent dans 13 pays d'Europe.



Au titre de l'exercice 2023, UniCredit dit prévoir de verser 8,6 milliards d'euros à ses actionnaires, à la fois sous la forme de rachats d'actions (5,6 milliards d'euros) et de dividendes (trois milliards d'euros).



Ce montant correspond à une distribution de 100% de son bénéfice net enregistré sur l'exercice.



Pour 2024, l'établissement bancaire dit viser un taux de redistribution de son bénéfice net d'au moins 90%.



Suite à toutes ces annonces, l'action UniCredit grimpait de plus de 10% lundi matin à la Bourse de Milan.





Valeurs associées UNICREDIT MIL +10.79%