Unibel : Materne va faire appel de la décision de l'AC

(CercleFinance.com) - Alors que l'Autorité de la Concurrence a condamné aujourd'hui différents acteurs du secteur des fruits transformés, pour entente au titre des années 2010 à 2013, dont Materne, condamnée à une amende d'un montant de 13.585.000 euros, le groupe Unibel annonce que cette dernière fera appel. 'La société Materne a pris connaissance de cette décision et conteste les conclusions énoncées. Par conséquent, la société Materne a décidé de faire appel de cette décision', indique en effet Unibel.

Valeurs associées UNIBEL Euronext Paris 0.00%