Unibel : le CA du T1 en croissance de +12,2%

(CercleFinance.com) - Le groupe Unibel annonce ce soir avoir réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 909 millions d'euros, en croissance de +12,2% par rapport à la même période en 2019. En organique, les revenus augmentent de +11%. 'Le Groupe estime qu'environ la moitié de la croissance observée sur le premier trimestre est portée par le contexte de la crise sanitaire mondiale due au Covid-19. Sur le mois de mars, le Groupe a enregistré une hausse de ses ventes liée à la fois à du stockage de précaution et des achats d'alimentation quotidienne au foyer en raison des mesures de confinement et de la fermeture des sites de restauration', indique le groupe.

Valeurs associées UNIBEL Euronext Paris 0.00%