Unibel : détaille les mesures en place contre le COVID-19

(CercleFinance.com) - Le groupe Unibel détaille ce soir les mesures prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et à ses conséquences sur son activité. Ainsi, le groupe a notamment restreint l'accès à ses sites (siège social, filiales et bureaux administratifs de ses usines) exclusivement aux collaborateurs 'exerçant des fonctions critiques à la continuité d'activité, et dont les missions ne peuvent être réalisées en télétravail'. 'Dans les 32 usines du Groupe, les mesures de précaution et d'hygiène les plus strictes sont mises en place. Le Groupe a notamment systématisé la prise de température à l'entrée de toutes ses usines. Et dans tous les cas, les personnes vulnérables (personnes souffrant d'affection chronique, femmes enceintes...) sont maintenues à domicile', détaille Unibel. L'incertitude de l'évolution de la situation et de sa durée ne permettent pas au Groupe Bel d'évaluer, pour le moment, l'impact de la crise sur ses résultats.

