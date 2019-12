Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-RW : partenariat exclusif avec Verishop Cercle Finance • 12/12/2019 à 16:28









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield annonce un partenariat exclusif avec Verishop, la plateforme d'e-commerce lifestyle, pour accueillir des enseignes digitales dans les destinations flagship aux Etats-Unis. Les visiteurs pourront découvrir 14 pop-ups et des boutiques innovantes avec les marques incubées par Verishop à Westfield Century City, Westfield World Trade Center (New York City), Westfield Garden State Plaza (New Jersey) and Westfield San Francisco Centre (région de San Francisco). ' Verishop est un excellent partenaire, avec qui nous imaginons et créons des expériences shopping exclusives pour nos visiteurs. Notre collaboration souligne l'opportunité que représente nos destinations pour les marques nées en ligne afin d'accroitre leur business de manière ciblée et stratégique. ' a déclaré Jean-Marie Tritant, Président Etats-Unis, Unibail-Rodamco-Westfield.

