Unibail-RodamcoWestfield: partenariat publicitaire avec TF1 information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 10:02

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé mercredi qu'il allait s'associer avec la régie publicitaire du groupe TF1 afin de développer des campagnes de marques qui seront commercialisées conjointement sur leurs plateformes.



Le géant des centres commerciaux dit vouloir créer, aux côtés du groupe de médias, des campagnes expérientielles 'sur-mesure' destinées aux marques en France.



Dans son communiqué, URW explique que ce partenariat 'inédit' va consister à créer des expériences 'personnalisées' et 'exclusives' dans ses emplacements physiques, qui sont dotés d'une fréquentation de plus de 550 millions de personnes en Europe, en les associant à l'audience TV et dans les médias numériques de TF1.



Pour mémoire, le réseau du groupe d'immobilier commercial comprend déjà plus de 1700 écrans en Europe, l'un des plus importants du continent, répartis sur ses 500 emplacements à fort trafic.



En ligne, URW revendique une audience de 40 millions de visiteurs en Europe, dont plus de 33 millions de visiteurs uniques sur son site Web et plus de 7 millions de 'followers' sur les réseaux sociaux.