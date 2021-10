Unibail-Rodamco-Westfield : Xavier Niel détient désormais 23,24% du capital

(AOF) - Xavier Niel s’est renforcé au capital d’Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Dans un document publié par l’Autorité des marchés financiers (AMF), on apprend en effet que le patron d’Iliad détient désormais 23,24% du capital de la foncière spécialisée dans les centres commerciaux. Ce franchissement de seuils résulte d’une acquisition d’instruments dérivés ayant pour sous-jacent les actions URW.

Xavier Niel a précisé qu'il n'avait pas l'intention de prendre le contrôle de la société, mais dit envisager de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché.

Fin 2020, Xavier Niel avait été une figure importante de la fronde des actionnaires ayant conduit au rejet d'un projet d'augmentation de capital et à un vaste renouvellement de la direction du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l’immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l’essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n’a affiché qu’une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.