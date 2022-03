Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco-Westfield: une cession près de Los Angeles information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 09:53









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mardi la cession à un groupe d'investisseurs du Promenade Mall, un centre commercial en cours de rénovation situé dans la vallée de San Fernando, près de Los Angeles.



URW, qui détient déjà le centre de Westfield Topanga & The Village à proximité, justifie sa décision par sa volonté de 'rationaliser' son portefeuille d'immobilier commercial aux Etats-Unis.



Le prix de cession total, établi à 150 millions de dollars, représente une prime de 60% par rapport à la dernière valeur d'expertise, précise-t-il dans son communiqué.



URW rappelle qu'il détient une participation majoritaire de 55% au sein du projet, un ensemble abandonné de près de 140.000 m2 appelé à être modernisé au cours des années qui viennent.





