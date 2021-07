Unibail-Rodamco-Westfield : six centres changent de marque

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mercredi que six de ses centres européens allaient passer à partir du mois de septembre sous la bannière 'Westfield'.

Il s'agit des centres commerciaux de La Part-Dieu à Lyon, de La Maquinista et

de Glories à Barcelone, des Donau Zentrum et Shopping City Sud de Vienne, et du CentrO d'Oberhausen (Allemagne).

Le groupe d'immobilier commercial indique que cette décision fait suite au succès de l'ouverture - en mars dernier - du 'Westfield Mall of the Netherlands', devenu la plus grande destination de shopping, de loisir et de divertissement aux Pays-Bas.

Les centres 'Westfield' doivent, selon URW, afficher plusieurs caractéristiques communes, telles qu'une localisation et une accessibilité excellentes, une grande qualité d'architecture et de design, et des propriétés 'exemplaires' en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE).