Unibail-Rodamco-Westfield s'envole de 9% après les nominations

(Crédits photo : Unibail-Rodamco-Westifeld) (CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 9% ce matin. Le Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) s'est réuni vendredi en présence des trois nouveaux administrateurs élus lors de l'Assemblée Générale Mixte du Groupe du 10 novembre 2020 (M. Léon Bressler, Mme Susana Gallardo et M. Xavier Niel). Lors de cette réunion, le Conseil de Surveillance a pris acte de la démission de son mandat de Président de M. Colin Dyer, qui reste membre du Conseil. Il enregistre également la démission de M. Jacques Stern, Vice-Président, et de Mme Jacqueline Tammenoms Bakker, Mme Sophie Stabile et M. Philippe Collombel. Le Conseil de Surveillance a nommé M. Léon Bressler en qualité de Président avec effet immédiat. Il devient également membre du Comité d'Audit. Mme Susana Gallardo devient membre du Comité de la Gouvernance et des Nominations. M. Xavier Niel devient membre du Comité des Rémunérations. ' Cette annonce, très rapide, est une bonne nouvelle car elle écarte a priori une longue lutte au sein du Conseil de surveillance et devrait donc accélérer l'élaboration d'un nouveau plan d'action remplaçant ou complétant le plan Reset (en particulier en termes de cessions) indique ce matin Invest Securities. ' Avec l'arrivée à la tête du Conseil de surveillance d'un des membres du Concert qui n'a pas retenu ses critiques contre les choix stratégiques depuis l'acquisition du portefeuille Westfield, la position des membres du directoire devient difficile à tenir dans la durée et suggère de probables changements à la tête du management opérationnel ' rajoute l'analyste.

