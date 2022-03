Unibail-Rodamco-Westfield : retour à un dividende durable en 2023

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield présente aujourd'hui sa stratégie à l'horizon 2024 et au-delà. A cette occasion, l'opérateur de centres commerciaux prévoit que son Ebitda retrouve en Europe son niveau d'avant la pandémie en 2024. Le groupe a confirmé son objectif d'un bénéfice par action ajusté (Areps) compris entre 8,20 et 8,40 euros en 2022. De plus, il promet le retour à un "dividende durable" à partir de l'exercice 2023.

