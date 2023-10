Unibail-Rodamco-Westfield : offre de 272,3 millions d'euros pour Polygone Riviera

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a reçu une offre ferme de Frey, une société immobilière spécialisée dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air en Europe, pour l'acquisition de Polygone Riviera pour un prix de cession net de 272,3 millions d'euros, avec une décote de 4 % par rapport à la dernière valeur comptable. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023.

Avec cette transaction, URW a désormais sécurisé 3,6 milliards d'euros (soit environ 90%) de son programme de cession d'actifs européens de 4 milliards d'euros ; et 0,8 milliard d'euros de contribution à la réduction de la dette nette sur une base IFRS depuis janvier 2023 (1,1 milliard d'euros sur une base proportionnelle), ce qui ramène le LTV IFRS, l'équivalent du taux d'endettement, à 41,3% sur une base proforma.

- Leader européen de l’immobilier commercial né des fusions Unibail, Rodamco et Westfield ;

- Portefeuille de 53 Md€ d’actifs et loyers de 2,3 Md€, générés à 95 % par les 78 centres commerciaux puis par les bureaux et les congrès et expositions ;

- Modèle économique de recentrage sur l’Europe reposant sur 3 piliers -concentration, différenciation et innovation ;

- Capital ouvert avec une position minoritaire de 5,43 % détenue par Xavier Niel, Jacques Richier présidant le conseil de surveillance de 10 membres et Jean-Marie Tritant le directoire ;

- Bilan encore tendu avec un effet de levier ramené à 9,6 % à fin mars, mais dette, de 20,7 Mds$, couverte contre la hausse des taux, disponibilités de 13,7 Mds€ sécurisant les échéances financières jusqu’à début 2026 et ratio LTV abaissé à 41,2 %.

- Stratégie 2024 ambitionnant de redevenir un pure player européen avec un résultat d’exploitation revenu aux niveaux de 2019 et un bilan solide (LTV inférieur à 40%) via :

- nouvelles sources de revenus : exploitation des données et maximisation de la valeur des actifs via des développements mixtes,

- sortie totale des Etats-Unis en 2023 ;

- Innovation orchestrée par le nouveau directeur de la stratégie client, de renforcement de la préférence, de l’impact (plateforme omnicalale) et de l’agilité (internet des objets et technologies cloud) ;

- Stratégie environnementale « Better places 2030 » fondée sur 3 piliers, la qualité des immeubles, la connectivité et l’intégration dans l’environnement urbain :

- réduction de moitié de l’emprunte carbone vs 2015 et valorisation des déchets en lien avec les communautés locales,

- plan de sobriété énergétique en Europe par diminution des éclairages, air conditionné… ,

- lancement d’emprunts Green Financing Framework aux critères ESG renforcés ;

- Retombées des diversifications :

- dans le résidentiel par exploitation du potentiel de 2,4 Md$ de m2 identifiés dans le portefeuille,

- dans les partenariats commerciaux via Westfield Rise, à forte rentabilité ;

- Après la réalisation à plus de 75 % du programme de cessions d’actifs en Europe, vers un retrait total des Etats-Unis soit 20 % du portefeuille ;

- Livraison des 3,1 Mds€ de projets en pipeline, dont 2,4 Mds€ engagés.

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR (155,70 €), donnée-clé du secteur foncier à comparer au cours de Bourse, et du taux de vacance des centres commerciaux (7,2 %) ;

- Anticipations 2023 : retour des loyers nets des centres commerciaux et de l’activité Congrès & Expositions au niveau pré-pandémie et activité bureaux portée par les projets récemment livrés ;

- Après une progression de 7,8 % du bénéfice d’exploitation au 1 er trimestre, objectif 2023 d’un bénéfice net par action entre 9,30 et 9,50 € ;

- Probable reprise du versement de dividendes en 2024, au titre de l’exercice 2023.

