Unibail-Rodamco-Westfield : nomination à la direction clients

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mardi la nomination en tant que directrice de la direction clients de Caroline Puechoultres, jusqu'ici directrice des ventes et de la stratégie chez Carrefour Market. URW explique que cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'évolution de sa stratégie, qui vise à saisir les opportunités de croissance sur un marché de la distribution en pleine mutation, en s'ajustant au mieux aux besoins de ses clients. Dans ses nouvelles fonctions, Caroline Puechoultres sera chargée de faire croître l'activité et l'offre d'URW en renforçant les partenariats avec les marques et détaillants, par exemple en ayant recours à des outils comme l'analyse de données et en développant des métiers tels que le 'click & collect' et la livraison. Avant son arrivée chez Carrefour, la cadre dirigeante était notamment passée par Procter & Gamble, Intermarché et Club Med.

