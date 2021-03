Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco-Westfield : Moody's dégrade sa note Cercle Finance • 04/03/2021 à 12:25









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a dégradé jeudi la note de crédit d'Unibail-Rodamco-Westfield à 'Baa2' contre 'Baa1' auparavant avec une perspective désormais stable. L'agence de notation explique que l'abaissement de sa note reflète la perspective d'un recours prolongé à l'endettement après l'échec de l'augmentation de capital du groupe d'immobilier commercial. Dans son communiqué, Moody's explique que sa note prend également en compte la perspective de pertes de valeurs sur actifs et l'incertitude entourant le plan de cessions élaboré par le spécialiste des centres commerciaux. L'agence souligne que la décision d'aujourd'hui conclut l'examen qui avait débuté en novembre dernier en vue d'un éventuel abaissement de la note du groupe. L'action s'inscrivait en hausse de plus de 4% jeudi. Pour mémoire, le milliardaire français Xavier Niel a déclaré hier avoir franchi en hausse le seuil de 10% du capital d'Unibail Rodamco Westfiel et désormais détenir 11,4% des actions du groupe.

