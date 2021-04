UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD : Invest Securities revalorise

(AOF) - Invest Securities a relevé son objectif de cours de 73 à 77 euros sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield, tout en maintenant sa recommandation d'Achat.

Malgré des données opérationnelles certes prévisibles mais en demi-teinte (la vacance des centres continue à progresser de 50 points de base à 8,8% et le rebond de la fréquentation reste limité), la publication du premier trimestre 2021 est surtout marquée par l'annonce de deux cessions pour un total de 750 millions d'euros (929 millions à horizon 2024 selon les accords conclus avec un des acquéreurs) avec des décotes très faibles par rapport aux dernières évaluations.

La pression de l'endettement s'en trouve un peu allégée et laisse espérer d'autres arbitrages dans des conditions correctes, note le bureau d'études.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.