UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD : Fabrice Mouchel va succéder à Jaap L. Tonckens

(AOF) - Lors de sa réunion du 8 décembre dernier, sur proposition de Jean-Marie Tritant, directeur général des opérations groupe qui prendra les fonctions de président du directoire le 1er janvier prochain, le conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a nommé Fabrice Mouchel directeur général finance groupe et membre du directoire d'URW à compter du 5 janvier. Il succédera à Jaap L. Tonckens qui fait valoir ses droits à la retraite et quitte l'ensemble de ses fonctions au sein du groupe et de ses filiales le 4 janvier 2021.

Fabrice Mouchel est actuellement directeur finance groupe et directeur général finance Europe, membre du senior management team. Il a rejoint Unibail en 2001 en tant que directeur du développement groupe, puis a été nommé en 2002 directeur des ressources financières et relations investisseurs.

En juin 2007, il devient directeur général adjoint finance. Il est nommé directeur finance groupe & directeur général finance Europe en avril 2019.

"Les évolutions à venir relatives au directoire seront annoncées ultérieurement", a indiqué URW.

