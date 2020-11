UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD change de président du Directoire

(AOF) - Lors de sa réunion du 18 novembre 2020, le Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW) a nommé Jean-Marie Tritant Président du Directoire d'URW SE, succédant à Christophe Cuvillier le 1er janvier 2021. Durant la phase de transition à compter du 19 novembre 2020, Jean-Marie Tritant occupera les fonctions de Directeur général des opérations groupe du spécialiste de l'immobilier commercial. La direction sortante avait été fragilisée par le refus des actionnaires d'approuver le projet d''augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros.

En conséquence, Jean-Marie Tritant a démissionné de son mandat de Président du Directoire d'URW N.V. M. Dominic Lowe est nommé Directeur général des opérations US et Président du Directoire d'URW N.V. à compter du 19 novembre 2020. Dominic Lowe était jusqu'à présent Vice-Président exécutif Développement US d'URW.

Les évolutions à venir relatives au Directoire seront annoncées ultérieurement.

