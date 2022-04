Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco-Westfield: cède Gera Arcaden pour 116 ME information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 11:52









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce aujourd'hui un accord avec un investisseur institutionnel pour la cession de Gera Arcaden, un centre commercial de 38 300 m² situé dans le centre-ville de Gera (Allemagne), pour un coût total d'acquisition convenu de 116 ME.



La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture standard.



URW a également conclu un contrat de gestion et poursuivra la gestion des actifs et des biens du centre via son activité allemande de gestion d'actifs pour compte de tiers.





