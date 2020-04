UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a placé 1,4 milliard d'euros d'obligations

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé jeudi soir le placement d'1,4 milliard d'euros d'obligations. Le spécialiste des centres commerciaux a placé 600 millions d'euros d'obligations présentant une maturité de 5 ans et un coupon fixe de 2,125 % et 800 millions d'euros d'obligations affichant une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de2,625 %. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement de la dette arrivant à échéance en 2020 et l'extension la maturité de la dette du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS