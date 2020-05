Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail Rodamco-West : plonge sous les 45,22E du 3 avril Cercle Finance • 13/05/2020 à 15:32









(CercleFinance.com) - Grosse alerte baissière sur Unibail Rodamco-Westfield qui pulvérise l'ex-support historique des 45,22E du 3 avril et s'enfonce vers 44,1E (ce qui semble valider le signal baissier à mois d'un rebond-miracle au-delà de 45E. Le titre s'inscrivait dans un triangle baissier (l'oblique issue des 74E du 23 mars puis des 65E du 9 avril bet des 59E du 30/04) dont la base se situait potentiellement vers 48E... et la rupture du jour induit mécaniquement (aucun jugement de valeur) un objectif de 30E qui donne le vertige.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.