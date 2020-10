Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco : vente de l'immeuble de bureaux SHiFT Cercle Finance • 13/10/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield annonce un accord avec un consortium d'investisseurs institutionnels français (Primonial REIM, La Française et EDF Invest) pour la vente de l'immeuble de bureaux SHiFT, pour un prix de 620 millions d'euros. Soumise aux conditions standards, cette transaction devrait être finalisée en janvier 2021. Situé à Issy-les-Moulineaux, SHiFT couvre une superficie GLA de 47.200 m2. Il est entièrement loué à Nestlé pour son siège social en France, dans le cadre d'un bail de 12 ans.

