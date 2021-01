Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco : un Directoire élargi, nouvelle organisation Cercle Finance • 08/01/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield annonce un Directoire élargi ainsi qu'une nouvelle organisation du Groupe. L'extension de son Directoire est réalisée à partir d'aujourd'hui. Deux nouveaux membres rejoignent Jean-Marie Tritant, Président du Directoire, et Fabrice Mouchel, Directeur général finance. Olivier Bossard, Directeur général investissement, sera chargé de mener à bien l'effort de désendettement du Groupe par le biais de cessions ainsi que de superviser la stratégie de création de valeur. Astrid Panosyan, Directrice générale des fonctions centrales, dirigera la transformation organisationnelle du Groupe. Le nouveau Directoire sera à la tête d'un URW réorganisé autour de régions aux compétences élargies et d'un échelon corporate simplifié. En tant que Directeur général finances, Fabrice Mouchel sera chargé d'adapter la fonction financière à cette nouvelle organisation. Michel Dessolain est nommé Directeur général de la stratégie client. Il supervisera le marketing stratégique, l'innovation, la data, le marketing digital et les nouveaux revenus.

