Unibail Rodamco révise à la hausse son résultat net récurrent ajusté par action pour 2022

(AOF) - Unibail Rodamco a rehaussé son RNRAPA ( résultat net récurrent ajusté par action) 2022 prévisionnel de 8,90 euros à au moins 9,10 euros. Son chiffre d'affaires est en hausse de 20,8% sur les 9 premiers mois de l'année par rapport aux 9 premier mois de 2021. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires des commerçants a atteint 103% des niveaux pré-Covid, poursuivant ainsi la tendance observée au cours des trimestres précédents, avec l'Europe continentale à 102% et les Etats-Unis à 108%.

Le taux de vacance global est stable au troisième trimestre 2022 à 6,9% par rapport au premier semestre 2022.

La situation est en amélioration continue au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

L'activité de baux est soutenue reflétant la demande continue des commerçants pour les actifs phares d'URW, avec 554 transactions signées au troisième trimestre 2022, en hausse de +20% par rapport au troisième trimestre 2019.

Au total, 1 755 baux ont été signés au cours des neuf premiers mois de 2022, en hausse de 20% par rapport aux des neuf premiers mois de 2019. Les loyers minimums garantis sont en hausse de 5,6% au 30 septembre 2022 contre une progression de 2,7% au premier semestre 2022.

Commentant les résultats, Jean-Marie Tritant, directeur général, a déclaré : "Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre stratégie visant à accroître les revenus de nos partenariats commerciaux avec le lancement de Westfield Rise, une agence interne spécialisée dans les médias, l'expérience de marque et les partenariats de données. Nous avons fait de nouveaux progrès dans notre programme de désendettement avec la cession de Westfield Santa Anita aux États-Unis et la conclusion de cinq transactions en Europe. Bien que les conditions du marché puissent avoir une incidence sur le calendrier global, nous sommes déterminés à mener à bien notre plan de désendettement et nous sommes soutenus dans cette démarche par une forte position de liquidité et la solide performance opérationnelle de nos actifs."

- Leader mondial de l’immobilier commercial né des fusions Unibail, Rodamco et Westfield;

- Portefeuille de 54 ,5 Mds€ d’actifs et loyers de 1,7 Md€, générés par les centres commerciaux pour 95 % de centres commerciaux et par les bureaux pour 8 % de bureaux, l’apport des centres de conventions s’étant effondré ;

- Modèle économique de recentrage sur l’Europe reposant sur 3 piliers -concentration, différenciation et innovation ;

- Capital ouvert avec une position minoritaire de 23,4 % détenue par Xavier Niel, Léon Bressler présidant le conseil de surveillance de 10 membres et Jean-Marie Tritant le directoire ;

- Bilan tendu avec un effet de levier dette/Ebitda de 14,6, mais disponibilités de 12,1 Mds€ et ratio LTV de 44,7 %.

Enjeux

- Stratégie 2024 ambitionnant de redevenir un pure player européen avec un résultat d’exploitation revenu aux niveaux de 2019 et un bilan solide (LTV inférieur à 40%) via : nouvelles sources de revenus : partenariats commerciaux, exploitation des données et maximisation de la valeur des actifs via des développements mixtes /sortie totale des Etats-Unis en 2023 ;

- Innovation orchestrée par le nouveau directeur de la stratégie client, de renforcement de la préférence, de l’impact (plateforme omnicalale) et de l’agilité (internet des objets et technologies cloud) ;

- Stratégie environnementale « Better places 2030 » fondée sur 3 piliers, la qualité des immeubles, la connectivité et l’intégration dans l’environnement urbain : réduction de moitié de l’emprunte carbone et valorisation des déchets en lien avec les communautés locales ;

- Diversification dans le résidentiel par exploitation du potentiel de 2,4 Md$ de mètres carrés relevés dans le portefeuille et déjà engagée à Londres ;

- Cessions attendues de 1,5 Md€ d’actifs en Europe et réalisation des 2 Mds€ de projets en pipeline.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR (159,60 €), donnée-clé du secteur foncier en Bourse, à comparer au cours de Bourse ;

- Situation financière encore tendue et sensible aux relèvements de taux ;

- Confirmation de la reprise des loyers et de la diminution du taux de vacance ;

- Objectifs 2022 d’un bénéfice net par action de 8,2 à 8,4 € ;

- Suspension du versement de dividendes jusqu’en 2022.

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.