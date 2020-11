Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco : rejet du plan d'augmentation de capital Cercle Finance • 10/11/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - A l'issue de l'Assemblée générale mixte qui s'est tenue aujourd'hui, Unibail-Rodamco-Westfield SE fait savoir que les actionnaires ont rejeté l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros qui était proposée, celle-ci n'ayant pas recueilli les deux tiers des voix nécessaires. 'Le niveau d'endettement d'Unibail-Rodamco-Westfield reste toutefois élevé, note Christophe Cuvillier, le président du directoire. Nous devrons donc étudier toutes les alternatives permettant de renforcer rapidement la structure financière du Groupe, et bien sûr mettre en oeuvre les autres volets de notre plan RESET (cessions d'actifs, réduction du dividende en numéraire, réduction des dépenses d'investissements) qui restent indispensables à l'atteinte de nos objectifs de désendettement. Par ailleurs, les nominations de Susana Gallardo, Xavier Niel et Léon Bressler en qualité de membres du conseil de surveillance ont été approuvées.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.