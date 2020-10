Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco : recommandation de Proxinvest Cercle Finance • 26/10/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - Le cabinet de conseil indépendant Proxinvest recommande aux actionnaires de l'URW de voter 'POUR' l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros Cette augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se tiendra le 10 novembre 2020. ' Il s'agit d'un élément essentiel du plan RESET du groupe. Le soutien de Proxinvest valide en outre la décision du Groupe d'aller de l'avant avec une solution pour renforcer le bilan du groupe dans un environnement volatil et incertain, tout en préservant la flexibilité du groupe pour l'avenir ' indique la direction.

