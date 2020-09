Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco : perd -9% après le plan de refinancement Cercle Finance • 17/09/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - Le titre plonge de près de 9% ce matin après l'annonce d'une augmentation de capital de 3.5 MdE dans un plan de refinancement de 9.0 MdE pour faire face aux incertitudes de la crise sanitaire. Invest Securities estime que le plan de renforcement du bilan et l'augmentation de capital devraient être fortement destructrice de valeur pour les actionnaires actuels (dépassant -30% sur les résultats récurrent 2019 et 2023E sur la base d'un prix d'émission de 37 E sujet à révision). ' L'opération intervient étonnamment à un moment où l'incertitude est au plus haut au sujet des ventes des locataires post-Covid et des négociations de loyers en cours, alors que cette incertitude va décroître dans les prochains mois ' indique Invest Securities. L'objectif de cours d'Invest Securities qui intégrait cette possibilité n'est que faiblement revu à la baisse (70E contre 75E). La recommandation d'achat est maintenue. ' Ces annonces constituent pour nous un changement dans l'amplitude du plan de refinancement et illustrent la grande prudence du management face à l'évolution de ses activités et des ajustements potentiels de valorisation des actifs dans le contexte sanitaire actuel ' indique Oddo. ' La reprise des centres au RU est plus faible (ventes commerçants -47% en juillet et -34% en août par rapport à 2019) et aucune information d'activité n'est communiquée sur la reprise des CC aux USA '. ' Après l'augmentation de capital, nous tablons ainsi sur un BPA récurrent ajusté (AREPS) 2021e de 5.81 E (-49.6% précédemment) ' rajoute Oddo. Oddo confirme son conseil à l'achat mais abaisse son objectif de cours à 52 E contre 62 E.

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO Euronext Paris 0.00%