Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco : Goldman Sachs passe sous les 5% Cercle Finance • 02/02/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Unibail-Rodamco-Westfield et détenir, par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle, 2,62% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Unibail-Rodamco-Westfield détenues par assimilation, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour la banque d'affaires américaine.

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO Euronext Paris 0.00%