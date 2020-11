Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail Rodamco : en repli, note d'URW sous revue de Moody's Cercle Finance • 13/11/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 2% ce matin. Moody's indique avoir mis la note du groupe sous revue en vue d'un abaissement y compris son émetteur Baa1 ainsi que les notations subordonnées Baa3 junior. ' L'action d'examen reflète l'échec de l'augmentation de capital qui devait soutenir les mesures de crédit dans une période de défis opérationnels ' indique l'agence. ' Sans autres mesures mises en oeuvre, nos prévisions d'effet de levier dépassent le niveau correspondant à son niveau de notation Baa1 actuel. En outre, et indépendamment de l'impact sur les mesures de crédit, l'échec de l'augmentation de capital met en évidence un accès limité aux capitaux propres ' rajoute l'agence.

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO Euronext Paris 0.00%