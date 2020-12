Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail-Rodamco : cède des bureaux à La Défense pour 213 ME Cercle Finance • 21/12/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield va vendre les immeubles de bureaux Village 3, 4 et 6 à La Défense. Le prix de cession net total est de 213 millions d'euros. Les transactions devraient être clôturées au premier trimestre 2021. Les bureaux ont une surface combinée de 22 144 m2 avec Orange et Orange Cyberdefense comme principaux locataires. Ces transactions font partie du programme de cessions de 4 milliards d'euros de l'URW.

