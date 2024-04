Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unibail Rodamco: +81% depuis le 26/10/2023 information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Unibail Rodamco est le champion toutes catégories de la hausse depuis fin octobre (le 26/10/2023) avec un gain de +81% (4 fois supérieur à celui du CAC au dernier trimestre 2023, comparable au CAC depuis le 1er janvier).



Le titre vient d'effacer la résistance des 72,5E du 18/02 et 20/04/2022 et semble se diriger tout vers un re-test des 81,8E du 18/06/2021, soit un doublement depuis son plancher du 26/10/2023).





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +2.33%