Unibail R Westfield: tente de soulever la résistance des 48E

(CercleFinance.com) - Les pillages en cours dans de grands centres commerciaux comme Evry, Rosny, Créteil (et Carrefour déplore des intrusions et de gros dégâts dans ses magasins de Stains, Mees sur Seine, le Mans) n'impressionne pas les actionnaires d'Unibail qui tente de soulever la résistance des 48,4E du 12 juin.

En cas de succès, le titre se heurterait rapidement à d'autres résistances comme le palier des 50E puis celle des 51,6E du 14 avril.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +2.36%