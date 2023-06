Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield : tentative de rebond vers 52E information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield est sur le podium des plus fortes hausse du CAC40 : le rebond amorcé sur 42E s'accélère et avec le franchissement des 48,8E, le titre s'achemine vers un retracement de 50% de sa baisse depuis le zénith des 52,3E du mars, ce qui valide un objectif situé vers 52E/52,2E, soit un niveau proche de la résistance testée le 14 avril.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +2.43%