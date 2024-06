Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unibail R Westfield : retombe au contact des 70E information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield poursuit la correction amorcée sous 81E le 4 juin et retombe au contact des 70E (vers 70,35E), son fragile support du 15 mars dernier.

Il semble vraisemblable que le repli se prolonge en direction du plancher des 67,4E du 28 février (et ex-résistance du 25 janvier ou du 20 décembre 2023).





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 70.56 EUR Euronext Paris -2.68%