(CercleFinance.com) - Dopé par une soudaine détente des taux, Unibail R Westfield repart à l'assaut des 53E, son récent zénith du 3 novembre et 20 juillet, puis des 53,2E, sommet estival du 13 juillet.

En cas de franchissement, le prochain obstacle serait la grosse résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 54E puis l'ex-'gap' des 56,75E du 9 mars dernier.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +7.24%