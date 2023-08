Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield : renoue avec les 50E information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 15:03









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield poursuit son rebond à la faveur d'une détente des taux longs: le cours renoue avec les 50E, c'est à dire une résistance issue des 2 précédent sommets des 62,8 et 53,2E.

La tendance repasserait positive en cas de franchissement des 54E.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +1.35%