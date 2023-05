Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield: remonte, tente de renouer avec les 46E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield préserve in extremis le palier des 43E et limite la casse après l'enfoncement du plancher majeur des 46E du 28 mars.

Le titre tente de renouer avec son ancien support (il remonte vers 45,85E) mais cela n'invalide pas encore la configuration en 'tête/épaules' baissière.

En cas d'échec sous 46E, le titre risque de poursuivre son repli en direction des 40E, l'ex-plancher du 29/09/2022.





